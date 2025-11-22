به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی نیروی هوافضای سپاه در این همایش با بیان اینکه ریشه تولید قدرت در نیروی هوافضا، فرهنگ ایثار و فداکاری است، گفت: ریشه این تولید قدرت از فرماندهان شهید به یادگار گرفته شده است.

حجت الاسلام علی نادری با تقدیر از خانواده‌های پاسداران گفت: استحکام نظام در برابر دشمنان مرهون فداکاری‌های این خانواده‌ها است که با ایمان و صبر، ستون‌های اقتدار نظام محسوب می‌شوند.

در این همایش از بانوان و فرزندان مقام آوری که همسرو یا پدرشان در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسیده بودند تقدیر شد.