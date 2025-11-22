پخش زنده
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم و سفیر کره جنوبی در تهران در زمینههای احیای موزه دیجیتال ، توسعه کرسیهای زبان ، تبادل استاد و دانشجو و آموزشهای فنی و حرفهای بین دو کشور توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف در راستای توسعه و تعمیق روابط علمی و فناوری، دکتر «کیم جون پیو»، سفیر جمهوری کره در ایران، به همراه رایزن بازرگانی این کشور، با رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست سازنده، طرفین بر گسترش همکاریها در حوزههای کلیدی توافق کردند. از جمله مهمترین این توافقات، ازسرگیری روند احیاء و ساخت موزه دیجیتال علم و فناوری با همکاری دانشگاه «کایست» کره جنوبی است.
همچنین دو طرف بر لزوم راهاندازی و توسعه کمی و کیفی کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای برتر کره جنوبی از جمله دانشگاه ملی سئول و دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک، و همچنین گسترش کرسیهای زبان و ادبیات کرهای در دانشگاههای معتبر ایران مانند دانشگاه شیراز و اصفهان تأکید کردند.
در بخش توسعه تبادلات علمی، مقرر شد برنامههای تبادل اساتید و دانشجویان با ارائه بورسیههای تحصیلی کامل و متقابل به صورت سالانه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تقویت شود.
به منظور نهادینهسازی این همکاریها، تهیه و تنظیم یادداشت تفاهم همکاری علمی و فناوری میان دو کشور به پایان رسیده و امضای این سند در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
علاوه بر این، طرفین بر تهیه یک برنامه راهبردی برای همکاری در حوزه دانشگاه ملی مهارت و آموزشهای فنی و حرفهای (TVET) برای تربیت نیروی انسانی متخصص و همسو با نیازهای بازار کار توافق کردند.
گفتنی است، این مجموعه توافقات، گام بلند و عملی دیگری در راستای تحکیم پیوندهای دیرین علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره محسوب میشود و افقهای جدیدی را در برابر مراکز آموزشی و پژوهشی دو کشور خواهد گشود.