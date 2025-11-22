پخش زنده
امروز: -
دانش آموزان شهرستانهای مُهر و خنج در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان مهر گفت: کاروانی متشکل از ۱۵۰ دختر دانشآموز از بخشهای وراوی، مرکزی، گلهدار و اسیر شهرستان مهر در قالب سه دستگاه اتوبوس، از جوار قبور مطهر شهدای گمنام شهر مهر به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.
سرهنگ پاسدار حسین بشارتنیا بیان کرد: دانشآموزان در مدت چهار روز از یادمانهای هویزه، شلمچه، علقمه، اروند، طلائیه و معراج شهدا بازدید میکنند.
او ادامه داد: کاروان راهیان نور شهرستان مهر متشکل از تیمهای فرهنگی، طلاب، پرستاری، راویان و نیروهای تأمین امنیت است که در کنار دانشآموزان وظیفه روایتگری، خدمات فرهنگی و پشتیبانی را بر عهده دارند.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان مهر بیان کرد: این حرکت فرهنگی و معنوی، همزمان با هفته بسیج، جلوهای از پیوند نسل امروز با آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
همچنین ۳۷ دانش آموز شهرستان خنج در سفری ۴ روزه از مناطق شلمچه و دیگر مناطق عملیاتی جنوب بازدید میکنند.