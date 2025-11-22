پخش زنده
امروز: -
دیدار زنده فوتبال پیکان و شهرداری نوشهر، فوتبال لیگ برتر انگلیس و فوتبال پاری سن ژرمن و لوهارو، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب مسابقات جام حذفی فوتبال کشور، امروز رقابت بین دو تیم شهرداری نوشهر و پیکان تهران را پخش می کند.
برنامه زنده «ورزش ایران»، در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور، دیدار دو تیم شهرداری نوشهر و پیکان تهران را از ساعت ۱۶:۱۵، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
این بازی امروز در قالب برنامه زنده «ورزش ایران» و از استادیوم ورزشی شهر قدس تهران پخش میشود.
مسابقات جام حذفی فوتبال کشور با حضور تیمهای مختلف در مرحله یک شانزدهم نهایی برای صعود به مراحل بالاتر و کسب عنوان قهرمانی تلاش میکنند.
شبکه ورزش امشب از ساعت ۱۸:۳۰ دو دیدار حساس از هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس برای علاقه مندان و تماشاگران فوتبال تدارک دیده است.
اولین مسابقه از ساعت ۱۸:۳۰، میان تیمهای لیورپول و ناتینگهام فارست آغاز میشود. در ادامه و در قالب برنامه زنده لذت فوتبال دو تیم نیوکاسل و منچسترسیتی از ساعت ۲۱ به مصاف هم میروند. این دو دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می شود.
شبکه ورزش همچنین رقابتهای فوتبال هفته سیزدهم لیگ یک فرانسه، امشب تقابل بین دو تیم پاری سن ژرمن و لوهارو را به صورت مستقیم پخش می کند.
شبکه ورزش در چارچوب هفته سیزدهم فوتبال لیگ یک فرانسه فصل ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۲۳:۳۵ رقابت تیمهای پاری سن ژرمن و لوهارو را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش میکند.
عملکرد آماری پاری سن ژرمن در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۲۴ گل به ثمر رسانده است.
همچنین لوهارو در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است.