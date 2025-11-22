به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ، استاندار خراسان رضوی گفت: با تصمیم گیری های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلونزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر فردا تعطیل خواهد بود و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.

غلامحسین مظفری افزود: ادارات استان دایر خواهند بود و مشکلی در این زمینه نداریم چرا که بیشترین گسترش آنفلوآنزا بر اساس برآوردها در بین دانش آموزان مدارس بوده است.