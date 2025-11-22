شهدا در دامان مادران پیرو حضرت زهرا (س) تربیت شدند

استاندار بوشهر گفت: شهدا به تاسی از رهنمود‌های بزرگان دین، گام در میدان دفاع از مکتب و میهن گذاشتند و چنین فرزندانی در دامان مادرانی تربیت شدند که پیرو راستین حضرت زهرایی بودند که مدافع راه حق و عدالت و عزت مردم بود.