شهدا در دامان مادران پیرو حضرت زهرا (س) تربیت شدند
استاندار بوشهر گفت: شهدا به تاسی از رهنمودهای بزرگان دین، گام در میدان دفاع از مکتب و میهن گذاشتند و چنین فرزندانی در دامان مادرانی تربیت شدند که پیرو راستین حضرت زهرایی بودند که مدافع راه حق و عدالت و عزت مردم بود.
، ارسلان زارع در آیین اجلاسیه کشوری شهید شاخص دانشآموزی، شهید طالب ابراهیمی در شهرستان دیر با تسلیت سالروز شهادت دخت گرامی پیامبر اعظم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: امیدوارم با بهره گیری از آموزههای اهل بیت (ع) رهرو واقعی آنان باشیم.
وی با تقدیر از حضور وزیر آموزش و پرورش در این آیین، گفت: امروز در مراسمی گرد هم آمدهایم تا در اجلاسیه کشوری شهید شاخص دانشآموزی، شهید طالب ابراهیمی و به این بهانه، یاد همه شهدای دانش آموز را گرامی داریم و سیره عملی و اخلاقی آنان را بازخوانی کنیم.
استاندار بوشهر یادآور شد: شهدای ما دلباخته اهل بیت و ائمه اطهار (ع) بودند و به تأسی از رهنمودهای بزرگان دین، گام در میدان دفاع از مکتب اسلام و میهن گذاشتند و تأکیدهایی که در وصیتنامههای شهدا در تبعیت از ولایت وجود دارد، نشان از عشق و ارادت خالصانه آنان به حضرت زهرا (س) و تبعیت از سیره فاطمی است.
وی تصریح کرد: چنین فرزندانی در دامان مادرانی تربیت شدند که پیرو راستین حضرت زهرایی بودند که مدافع راه حق و عدالت و عزت مردم بود.
زارع اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران، برخاسته از همین فرهنگ و مکتب است؛ مکتبی که امام راحل عظیمالشان ما و پس از آن روشنضمیر، رهبر فرزانه انقلاب؛ کلامی جز یادآوری بیان خداوند متعال در قرآن کریم نگفتهاند و ادامه این مسیر است که ما را به سعادت میرساند، همان سعادتی که شهدا بدان نائل آمدهاند.