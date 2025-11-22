کشف ۵۰ فقره کیف قاپی و موبایل قاپی در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی گفت: در پی افزایش سرقت تلفن همراه شهروندان در شهرستان اهواز توسط راکب موتورسیکلت موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پایگاه شرق آگاهی اهواز با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی توانستند این سارق را دستگیر نمایند که در تحقیقات پلیس تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.