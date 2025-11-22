به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا سرسنگی با اعلام این خبر گفت: این سامانه با همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به بهره‌برداری رسید و این اقدام گام مهمی، در مسیر تحقق توسعه شهر هوشمند خواهد بود.

سرسنگی در تشریح جزئیات فنی سیستم موبایلی اظهار داشت: در همین راستا قابلیت پرداخت بلیت اتوبوس از طریق کیوآر کد تولید شده در اپلیکیشن «یزدِمن» نیز فعال شده است و این امکان به مسافران اجازه می‌دهد تا با اسکن کد، هزینه سفر خود را پرداخت کنند.

وی در ادامه با اشاره به جایگزینی هوشمند کارت‌های قدیمی با «یزدمن» در شبکه اتوبوسرانی، گفت: خانواده‌ها باید برای فرزندان فاقد تلفن همراه، کارت شهروندی جدید تهیه و حساب آن را شارژ کنند. ضمن اینکه برای دارندگان تلفن هوشمند، استفاده از اپلیکیشن «یزد من» توصیه می‌شود تا پرداخت‌های حمل‌ونقل شهری را به‌صورت یکپارچه و آنلاین انجام دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد ادامه داد: همزمان با بهره‌برداری از این سامانه، پنج پایانه اصلی اتوبوسرانی و سه ایستگاه منتخب شهری به باجه‌های فعال فروش و خدمات کارت شهروندی مجهز شده‌اند و تیم‌های فنی و دانشجویی سازمان فاوا نیز در محل جهت راهنمایی و رفع مشکلات احتمالی شهروندان مستقر هستند.

رئیس سازمان فاوا تأکید کرد: راه‌اندازی سیستم هوشمند پرداخت الکترونیک، علاوه بر کاهش زمان انتظار در ایستگاه‌ها، موجب افزایش امنیت تراکنش‌ها و کاهش چشمگیر استفاده از وجه نقد در سیستم حمل‌ونقل می‌شود و این اقدام، گام مؤثری در جهت بهبود کیفیت زندگی شهری و کاهش بار ترافیکی ناشی از پرداخت‌های حضوری است.

سرسنگی بیان کرد: با اجرای این پروژه، سامانه حمل‌ونقل یزد وارد مرحله جدیدی از تحول دیجیتال و هوشمندسازی شهری شده است.