سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از تصادف زنجیره ای در بزرگراه بستان آباد _ تبریز بعد از تونل شیبلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادینیا درباره حادثه برخورد تریلی و اتوبوس در آزادراه پیامبر اعظم (ص) بین تونل شیبلی و عوارضی اعلام کرد: این حادثه ظهر امروز روی داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز، نیروهای عملیاتی سریع به محل اعزام شدند.
به گفته شادینیا، بر اثر شدت حادثه یک نفر مرد مجهولالهویه در صحنه جان باخت و ۱۶ نفر دیگر شامل زنان و مردان دچار مصدومیت شدند.
وی افزود: برای رسیدگی به این حادثه پنج دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد. پس از انجام اقدامات اولیه ۱۲ مصدوم توسط اتوبوس آمبولانس به بیمارستان امام رضا (علیه السلام) منتقل شدند و چهار مصدوم دیگر نیز با آمبولانسهای سبک به بیمارستانهای امام سجاد (علیه السلام) و سینا انتقال یافتند.
سرهنگ آبراهه رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی علت وقوع این سانحه رانندگی را بی دقتی و بی احتیاطی و خواب آلودگی و توجه نکردن به جلو از سوی راننده اتوبوس اعلام کرد.