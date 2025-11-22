به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در جلسه‌ای آغاز رزمایش کارزار خدمت در محلات کرامت استان با اشاره به لزوم اجرای طرح‌های محله محور برای حل مسائل و مشکلات مردم خصوصا در مناطق محروم شهر‌ها گفت: یکی از محاسن طرح محله‌های کرامت این است که برنامه ریزی‌ها محله محور شده و مشکلات، جزئی‌تر مورد بررسی و حل قرار می‌گیرد.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی با بیان این که طرح محله‌های کرامت از سال ۱۳۹۶ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شروع شده و این طرح نیز در ادامه طرح‌های محله محوری سال‌های گذشته برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در سال‌های گذشته در اجرای طرح محله محور جز سه استان برتر کشور محسوب می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح کار مردم به دست خود مردم انجام می‌شود که توسعه مشارکت مردم مهمترین هدف از برگزاری این مهم به شمار می‌آید.

این رزمایش با رمز یا فاطمه الزهرا در استان آغاز شد.