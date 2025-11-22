سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از ادامه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت چالوس خبر داد و گفت: ۵ مصدوم در این حادثه شناسایی شده که یک نفر به مرکز درمانی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به دریافت گزارش آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه، گفت: بلافاصله تیم‌های امدادی از پایگاه‌های نزدیک به محل حادثه اعزام شدند و هماهنگی لازم با سازمان‌های مرتبط انجام گرفت.

وی با بیان اینکه حریق همچنان ادامه دارد، افزود: ۵ دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی امدادی و ۳ دستگاه خودروی نجات به همراه ۳ فروند بالگرد هلال‌احمر در حال ارائه خدمات هستند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از مصدومیت ۵ نفر در این حادثه خبر داد و گفت: یک نفر به مرکز درمانی منتقل شده و ۴ نفر دیگر در محل حادثه درمان شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمات پشتیبانی از جمله توزیع اقلام و اسکان اضطراری برای نیروهای امدادی و آسیبدیدگان برقرار است.