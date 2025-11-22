وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در احکامی جداگانه، جمعی از مدیران و صاحب‌نظران برجسته حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را به عضویت شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در راستای ارتقای نظام مستندسازی و تقویت فرآیند تولید و ثبت تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، طی احکامی «علی دارابی، غلامرضا ظریفیان، محمدجواد حق‌شناس، حجت‌الله ایوبی، حبیب‌الله اسماعیلی، غلامرضا عزیزی، حسین بسطی، هادی جعفری‌نژاد، محمدابراهیم زارعی و بهروز ندایی» را به‌عنوان اعضای «شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی» منصوب کرد.

در متن این حکم که خطاب به اعضای جدید شورا صادر شده، آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منصوب می‌شوید. امید است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و در چارچوب شیوه‌نامه شورای سیاست‌گذاری، در تحقق اهداف این اقدام ماندگار موفق و مؤید باشید.

تاسیس و تقویت شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی در وزارت میراث‌فرهنگی، با هدف تدوین روایت‌ مستند از رویدادها، سیاست‌ها، تجربه‌های مدیریتی و میراث‌فرهنگی کشور صورت گرفته است و به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی وزارتخانه برای انتقال سرمایه دانشی و فرهنگی به نسل‌های آینده تلقی می‌شود.