اجرای رزمایش کارزار خدمت در محلات کرامت به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان در سطح ۳۳ محله کرامت آذربایجان غربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون اجتماعی سپاه شهدای آذربایجانغربی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: این رزمایش با حضور دستگاههای مختلف اجرایی، ادارات خدمات رسان، پایگاهها، حوزههای مقاومت و سازمانهای مردم نهاد برای خدمت رسانی بیش از پیش به مردم برگزار میشود.
سرهنگ کاووس حضرتی همچنین از افتتاح و راه اندازی پنج مرکز مشاوره خانواده مهر در استان خبر داد و افزود: از سال ۱۴۰۱ تا به امروز به مناسبت هفته بسیج ۱۱ مرکز مشاوره خانواده مهر در سطح استان راه اندازی شده و امروز نیز در پنج شهرستان میاندوآب، باروق، ماکو، چهاربرج و بوکان شاهد افتتاح پنج مرکز مشاوره خانواده مهر هستیم.
او خاطرنشان کرد: این مراکز خدمات مشاورهای و روانشناختی را به مردم و خانوادهها ارائه خواهند کرد.