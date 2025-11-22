به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون اجتماعی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: این رزمایش با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی، ادارات خدمات رسان، پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و سازمان‌های مردم نهاد برای خدمت رسانی بیش از پیش به مردم برگزار می‌شود.

سرهنگ کاووس حضرتی همچنین از افتتاح و راه اندازی پنج مرکز مشاوره خانواده مهر در استان خبر داد و افزود: از سال ۱۴۰۱ تا به امروز به مناسبت هفته بسیج ۱۱ مرکز مشاوره خانواده مهر در سطح استان راه اندازی شده و امروز نیز در پنج شهرستان میاندوآب، باروق، ماکو، چهاربرج و بوکان شاهد افتتاح پنج مرکز مشاوره خانواده مهر هستیم.

او خاطرنشان کرد: این مراکز خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی را به مردم و خانواده‌ها ارائه خواهند کرد.