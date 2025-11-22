یک بال کبک کشف شده با وجود زخم در بدن پس از تیمار و بهبود به دامان طبیعت رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمد رضا صادقیان رئیس اداره حفاظت از محیط زیست تکاب در گفت‌و‌گو با خبر نگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پرسنل یگان حفاظت محیط زیست تکاب در پی گشت و کنترل حوزه استحفاظی شهرستان موفق به کشف یک بال کبک زخمی در دامان طبیعت شدند.

صادقیان افزود: کبک کشف شده با وجود زخمی در بدن توان پرواز نداشت که پس از تیمار و بهبود توسط یگان حفاظت این اداره به دامان طبیعت رهاسازی شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی اداره حفاظت از محیط زیست را در جریان بگذارند تا نسبت به تیمار و رها سازی پرندگان اقدام کند.