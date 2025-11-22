پخش زنده
عملیات رفع خرابی کابل فیبر نوری روستای «هنگ آباد - بسطام بیگ» در شهرستان پیرانشهر با موفقیت به پایان رسید و ارتباط مخابراتی مشترکین این منطقه پس از قطعی ناشی از آسیب دیدگی، به حالت عادی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارتباط مخابراتی مشترکین روستای «هنگ آباد-بسطام بیگ» از توابع شهرستان پیرانشهر که به دنبال آسیب دیدگی کابل فیبر نوری قطع شده بود، با تلاش نیروهای فنی برقرار شد.
بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از گزارش قطعی، اکیپ تخصصی واحد فیبر نوری مخابرات پیرانشهر برای رفع خرابی اعزام شدند.
این نیروها با تعویض کابل آسیب دیده و ایجاد مفصل جدید، موفق شدند خدمات ارتباطی را به مشترکین این روستا بازگردانند.
حاجی عباسی، رئیس اداره مخابرات شهرستان پیرانشهر، با قدردانی از تلاش بیوقفه همکاران در واحد فیبر نوری، بر ارائه خدمات پایدار و مطمئن به مشتریان مخابراتی تاکید نمودند.