کارگروه تدوین شیوهنامه مراتب امر به معروف و نهی از منکر و نهادینهسازی آن در دستگاههای اجرایی با رویکرد مسئولیت مشترک مردم و کارگزاران نظام اسلامی، به منظور ارتقای سبک زندگی کارکنان دستگاههای اجرایی، در میز سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی ستاد فرهنگی و اجتماعی تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گزارشی از روند تأسیس ستاد و فعالیتهای انجامشده ارائه کرد.
در نشست مذکور، مهمترین پیشنهادات مطرحشده شامل موارد زیر بود:
بازنگری و بهروزرسانی شرح وظایف و تکالیف ستاد امر به معروف و نهی از منکر
اهتمام جدی دستگاههای اجرایی به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر
اصلاح قانون در خصوص تعیین دبیر ستاد و انتصاب رئیس ستاد توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
قرار گرفتن «شورای امور منکر» در ذیل شورای فرهنگی ادارات
اصلاح و بهینهسازی شیوههای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر
انتخاب عنوانی مناسب برای احیای این فریضه ارزشمند در جامعه
جلوگیری از موازیکاری ستادهای استانی
فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده آحاد مردم، دستگاههای اجرایی و رسانههای عمومی، با تأکید بر اصل هشتم قانون اساسی
کارگروه مقرر کرد، بررسیهای تکمیلی و تدوین نهایی شیوهنامه در جلسات آتی ادامه یابد.