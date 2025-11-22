کارگروه تدوین شیوه‌نامه مراتب امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه‌سازی آن در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد مسئولیت مشترک مردم و کارگزاران نظام اسلامی، به منظور ارتقای سبک زندگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در میز سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی ستاد فرهنگی و اجتماعی تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گزارشی از روند تأسیس ستاد و فعالیت‌های انجام‌شده ارائه کرد.



در نشست مذکور، مهم‌ترین پیشنهادات مطرح‌شده شامل موارد زیر بود:

بازنگری و به‌روزرسانی شرح وظایف و تکالیف ستاد امر به معروف و نهی از منکر

اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر

اصلاح قانون در خصوص تعیین دبیر ستاد و انتصاب رئیس ستاد توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

قرار گرفتن «شورای امور منکر» در ذیل شورای فرهنگی ادارات

اصلاح و بهینه‌سازی شیوه‌های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر

انتخاب عنوانی مناسب برای احیای این فریضه ارزشمند در جامعه

جلوگیری از موازی‌کاری ستادهای استانی

فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده آحاد مردم، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌های عمومی، با تأکید بر اصل هشتم قانون اساسی

کارگروه مقرر کرد، بررسی‌های تکمیلی و تدوین نهایی شیوه‌نامه در جلسات آتی ادامه یابد.