با تلاش اکیپ فنی مخابرات شهرستان بوکان، خرابی کابل فیبر نوری که منجر به قطع کامل ارتباط تلفن همراه در چندین روستا و سرویس FTTH مشتریان روستای کلتپه قرمیش شده بود، رفع و خدمات ارتباطی به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عملیات رفع خرابی کابل فیبر نوری مهاردار روستا‌های «قرمیش»، «کانی گرگه» و «اربنوس» و سرویس اینترنت پرسرعت بر فیبر نوری مشتریان روستای کلتپه قرمیش با موفقیت به پایان رسید.

براساس این گزارش، با تلاش بی وقفه کارکنان اکیپ فیبر نوری شهرستان بوکان و با تعویض کابل و ایجاد دو عدد مفصل جدید، ارتباط کلیه مشترکین آسیب دیده به حالت پایدار و نرمال بازگردانده شد.

در پایان این عملیات، بیگ محمدی رئیس اداره مخابرات شهرستان بوکان از زحمات کارکنان اکیپ فیبر نوری به دلیل رفع سریع خرابی و احیای ارتباط مشترکین همراه اول در روستا‌های مذکور و FTTH روستای کلتپه قرمیش تقدیر کرد.