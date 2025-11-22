طرح‌های نیمه تمام فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در آیین تودیع و معارفه مدیر کل فرودگاه شهید کاوه بیرجند گفت: در حوزه تجهیزات، سیستم‌های کمک ناوبری، تجهیزات فرودگاهی و توسعه‌ای فضا‌های فرودگاه طرح‌های خوبی در حال انجام است.

علی رستمی با بیان اینکه محوطه سازی فرودگاه بیرجند تا پایان سال به اتمام می‌رسد افزود: در یک برنامه زمانی ۵ ساله طرح‌های توسعه‌ای در ایجاد فضا‌های بیشتر در افزایش و نوسازی تجهیزات در دستور کار داریم.

وی گفت: در خصوص افزایش پرواز‌ها هم این آمادگی را داریم برای پذیرش دو پرواز همزمان که باید مسئولان استانی و ما نیز در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پیگیری کنیم.

در این مراسم از خدمات عظیم طهماسبی قدردانی و سید علی اکبر سیدی به عنوان مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی منصوب شد.