افتتاح طرحهای نیمه تمام فرودگاه بین المللی بیرجند تا پایان سال
طرحهای نیمه تمام فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند تا پایان سال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در آیین تودیع و معارفه مدیر کل فرودگاه شهید کاوه بیرجند گفت: در حوزه تجهیزات، سیستمهای کمک ناوبری، تجهیزات فرودگاهی و توسعهای فضاهای فرودگاه طرحهای خوبی در حال انجام است.
علی رستمی با بیان اینکه محوطه سازی فرودگاه بیرجند تا پایان سال به اتمام میرسد افزود: در یک برنامه زمانی ۵ ساله طرحهای توسعهای در ایجاد فضاهای بیشتر در افزایش و نوسازی تجهیزات در دستور کار داریم.
وی گفت: در خصوص افزایش پروازها هم این آمادگی را داریم برای پذیرش دو پرواز همزمان که باید مسئولان استانی و ما نیز در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پیگیری کنیم.
در این مراسم از خدمات عظیم طهماسبی قدردانی و سید علی اکبر سیدی به عنوان مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی منصوب شد.