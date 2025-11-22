به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با توجه به در پیش بودن ماه‌ های سرد سال و بنا به پیشنهاد کارگروه مدیریت انرژی و تاکیدات شورای راهبری تحول اداری و در راستای ساماندهی ناترازی انرژی و کاهش آلودگی هوا و حمایت از تحکیم بنیان خانواده و کاهش دغدغه والدین، کارکنان دستگاه‌ های اجرایی خراسان رضوی از امروز اول آذر در روز‌های پنجشنبه دورکار خواهند بود.

با موافقت استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌ های دولتی، بیمه‌ها و شهرداری‌ ها که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، در چارچوب آیین نامه دورکاری (شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۰۷ / ۰۴ / ۱۳۸۹) از ابتدای آذرماه در روز‌های پنجشنبه به نحوی که در فرایند خدمات رسانی و انجام وظیفه، وقفه ایجاد نشود، به صورت دورکاری خواهد بود.

فعالیت واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های بهداشتی و درمانی، امدادی و خدماتی و شعب منتخب بانک‌ ها از این مصوبه استثنا شده است.

همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در دوره سرد سال، دمای ساختمان‌ های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم و در ایام یاد شده و تعطیل سامانه‌ های گرمایشی خود را خاموش کنند؛ همچنین هر گونه تغییر در ساعات کاری با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.