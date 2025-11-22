تأکید استاندار بر تسریع در اجرای منطقه ویژه اقتصادی تاکستان
استاندار قزوین منطقه ویژه اقتصادی تاکستان را پیشران توسعه استان معرفی کرد و خواستار آمادهسازی سریعتر آن در ۲۰ روز آینده شد.
، استاندار قزوین در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، این پروژه را یکی از پیشرانهای اصلی توسعه استان دانست و بر ضرورت آمادهسازی سریعتر آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور نیاز به مدیران پویا و پیگیر است، گفت: اجرای پروژههای اقتصادی باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه رونق تولید و کسبوکار فراهم گردد.
نوذری همچنین به دستاوردهای سفر اخیر رئیسجمهور به استان اشاره کرد و از جذب حدود ۱۰۰ همت سرمایهگذاری و آماده افتتاح بودن ۲۰ همت پروژه اقتصادی خبر داد.
استاندار گردشگری را عامل مهمی در رونق اقتصادی استان معرفی کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها، بهویژه اتاق بازرگانی، برای توسعه صادرات و حمایت از صنایع دانشبنیان شد.
وی در پایان بر ضرورت حضور مدیران کل در جلسات مهم اقتصادی تأکید کرد و غیبت آنان را غیرقابل قبول دانست.