به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عادل نجف‌زاده شنبه اول آذر در جلسه شورای ورزشی خوی افزود: وزیر ورزش به مدیرکل ورزش و جوانان استان دستور داده بود تا ورزشگاه نیمه‌تمام خوی با استفاده از زمین‌های مازاد تکمیل شود، اما تاکنون پیشرفتی حاصل نشده است.

نماینده خوی در مجلس با انتقاد از تخصیص بیشتر اعتبارات به مرکز استان گفت: شهرستان خوی یا از این اعتبارات بی‌بهره است یا سهم ناچیزی دریافت می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: ورزش محل تضاد نیست و باید با وحدت و همدلی برای توسعه ورزش خوی تلاش کنیم.

غلامحسین آزاد، فرماندار خوی نیز اظهار کرد: دولت با تمام توان برای ارتقا و اعتلای ورزش تلاش می‌کند و تقویت ورزشکاران در دستور کار است که می‌تواند ورزش خوی را در سطوح ملی و بین مللی ارتقا دهد.

علی‌اکبرلو، رئیس ورزش و جوانان خوی، نیز گفت: برگزاری تورنمنت‌های ملی و بین‌المللی باعث تربیت ورزشکاران برجسته شده و افزایش فضاهای ورزشی از دستاوردهای مهم شهرستان است.