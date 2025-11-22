دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: میهمانان ما در این رویداد نزدیک به ۲۰۰ نفر هستند که قرار است از اروپا، آمریکا، شرق دور و منطقه در جشنواره حضور یابند که این گام بزرگی در خروج انزوای فرهنگی ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور دبیر جشنواره و اصحاب رسانه از شبکه های مختلف بین المللی در موزه سینما برگزار شد.

دبیر این دوره از جشنواره در ابتدای این نشست گفت: برای من رسانه نه یک همراه لحظه ای که شریکی بلند مدت است برای سینما و نقدهای شما برای پیش بردن مسیری که در حوزه بین الملل شروع کردیم، سازنده باشد و با هم کارها را پیش ببریم. در فراخوانی که منتشر کردیم ۴ بخش رقابتی را نام بردیم شمال سینمای بین الملل، جلوه گاه شرف، چشم انداز و زیتون شکسته و سه بخش غیر رقابتی که سینمای مرمت شده و مرور سینمای ترکیه و جشنواره جشنواره ها است را در طول روزهای جشنواره خواهیم داشت.

روح الله حسینی در پاسخ به سوال خبرنکاران در خصوص تعداد آثار رسیده به جشنواره اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ اثر به جشنواره رسیده و قرار است حدود ۵۰ اثر به نمایش در بیاید.

کاظم خواه از عوامل روابط عمومی جشنواره امسال در توضیح اجمالی درباره بخش های جشنواره گفت: زیتون شکسته از بخش هایی است که از گذشته در بخش های جشنواره بوده که در آن سینمای مقاومت سینمای صلح و پایداری است که در آن عموما جنگ غزه، مسائل فلسطین و ایران و لبنان در آن به نمایش در می آید. یک بخش در زیتون شکسته هم وجود دارد که بخش عکس است که اختصاصا به جنگ ۱۲ روزه و غزه می پردازد. در جلوه گاه شرق ۱۲ فیلم از هند و ایران و آمریکا چین اندونزی چین ترکیه هنگ کنگ و.. با ۱۱ فیلم در بخش چشم انداز از ۱۰ کشور حضور دارند. در بخش زیتون شکسته ۸ فیلم از ۱۵ کشور کاندا فلسطین قطر اردن لبنان ایران چین انگلستان فرانسه دانمارک و یونان شرکت می کنند. در بخش جشنواره جشنواره ها که آثار تحسین شده ی جشنواره های جهانی است، ۵ فیلم از کشورهای مختلف حضور دارند.

۸ فیلم ایرانی هم در بخش رقابتی جشنواره حضور دارند. دلشدگان کاغذ بی خط ایران سرای من است درخت گلابی و اینجا چراغی روشن است هم در بخش فیلم های مرمت شده به نمایش در می آیند.

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه ما در دوره ای خاص زندگی می کنیم و شرایط منطقه بر همه چیز حتی جشنواره ها سایه می اندازد گفت: چیزی نمی گذرد از روزهایی که جنگ را پشت سر گذاشتیم و حتی ماجرای اسنپ بگ را از سر گذراندیم اما تلاش می کنیم جشنواره ای شایسته در خور نام ایران را با کمک استانداری و شهرداری شیراز برگزار کنیم.

دبیر جشنواره درپاسخ به سوالی درباره استفاده از بازیگری ترکی در هیئت داوران تاکید کرد: این خانم سرمایه ی سینمای غرب آسیا و صاحب نخل طلای جشنواره کن هستند و ما از ایشان دعوت کردیم.

ایشان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه تلاشی برای خروج از انزوای ایران در عرصه سینما در جشنواره اتفاق افتاده گفت: مهمانان خارجی ما حدود ۲۰۰ نفر از سراسر جهان هستند و این گام بلندی در خروج از انزوای فرهنگی ایران در جهان است. ما در سال فرهنگی ایران و ترکیه هستیم و ما بخشی با عنوان مرور سینمای ترکیه رو با ۴ فیلم خواهیم داشت که همراه با نشست با عوامل و بازیگران فیلم های ترکیه است. انتخاب آثار رسیده به جشنواره هم متاثر از رویکرد شاعرانه ما در ایران است.

دبیر جشنواره در پاسخ به تعامل رویکرد شاعرانه و فیلم های مقاومت تصریح کرد: ما تلاش کردیم با نگاهی انسانی همیشه این بخش را در جشنواره داشته باشیم. ما الان عضو رسمی فیاپ هستیم و دربخش فستیوال های این سایت، جشنواره جهانی فیلم فجر با تمام اطلاعاتش موجود است و خبرها مبنی بر پذیرفته نشدن در فیاپ کذب است. زمان برگزاری جشنواره همیشه در آذرماه خواهد بود مگر اینکه مذاکرات با فیاپ زمان آن را تغییر دهد.

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص علت انتخاب یک شهر غیر از تهران افزود: سیاحت شیراز به خودی خود جذاب است و با توجه به اینکه شهری مهم از لحاظ فرهنگی در ایران است برای این دوره انتخاب شده است. یکی از ویژگی های برجسته جشنواره نشست های رسانه ای و کارگاه ها و نشست های تخصصی با رویکرد شاعرانه خواهد بود.

وی تاکید کرد: بخش دارالفنون با مدیریت آقای ایرج طهماسب و ۶۰ هنرجوی ایرانی و خارجی سینما در جشنواره برگزار خواهد شد و در جشنواره جهانی فجر بزرگداشتی در طول دوره نخواهیم داشت اما در اختتامیه این امکان احتمالا محقق خواهد شد.

در پایان از تیزر جشنواره رونمایی شد.

قرار است ۵ تا ۱۲ آذرماه شهر شیراز میزبان چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر باشد.