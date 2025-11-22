پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از برنامهریزی برای بهکارگیری بهبودیافتگان ماده ۱۶ در بخشهای خدمات شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالمجید رحمانی با اشاره به طرح مشترک این سازمان با سازمان مدیریت پسماند برای اشتغال و بازتوانی معتادان بهبودیافته پس از پایان دوره نگهداری در مراکز ماده ۱۶ گفت: تفاهمنامهای برای بهکارگیری این افراد در مراکز خدمات شهری منعقد شده است. حقوقی که برای آنها تعیین شده بالاتر از حداقل حقوق اداره کار بوده و بیمه نیز برایشان برقرار میشود. هدف این است که با ترکیب خدمات مددکاری، روانشناسی و اشتغال پایدار، امکان بازگشت مجدد آنها به چرخه آسیب کاهش یابد.
وی افزود: این طرح در مرحله تدوین موافت نامه نهایی است و آمار دقیق ماندگاری افراد در اشتغال پس از ترخیص هنوز نهایی نشده است. سیاست اصلی سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی، ایجاد ماندگاری و جلوگیری از بازگشت افراد به وضعیت بیخانمانی و آسیب اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران همچنین با اشاره به فعالیت تعدادی از مددجویان در منطقه ۴ شهرداری تهران گفت: به عنوان نمونه تعداد ۶۰ نفر از مددجویان مراکز ماده ۱۶ پس از ترخیص در حوزههای خدمات شهری در منطقه ۴ شهرداری تهران مشغول به فعالیت هستند.