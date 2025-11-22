به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته یازدهم لیگ فوتبال بوندس لیگا تیم‌های ماینتس و هوفنهایم به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. تیم هوفنهایم با ۲۰ امتیاز در رده ششم ماند و تیم ماینتس با ۶ امتیاز هفدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه اول آذر:

آگزبورگ - بایرن مونیخ

بایرن مونیخ - فرایبورگ

بوروسیا دورتموند - اشتوتگارت

هایدن هایم - بوروسیا مونشن گلادباخ

وولفسبورگ - بایرلورکوزن

اف ث کلن - آینتراخت فرانکفورت

* یک شنبه ۲ آذر:

ار بی لایپزیش - وردربرمن

سن پائولی - اونیون برلین

- در جدول بایرن مونیخ با ۲۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۲ و بوروسیا دورتموند و اشتوتگارت با ۲۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم بایرلورکوزن با ۲۰ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.