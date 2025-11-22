به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛دکتر احسان ریخته گر درباره روند شیوع این بیماری طی سال‌های اخیر در استان افزود:خوشبختانه تا به امروز شیوعی از تب دنگی در آذربایجان‌غربی گزارش نشده و وضعیت استان در این زمینه پایدار است.

وی در تشریح عوامل بروز بیماری گفت: عامل اصلی این بیماری ویروس دنگی است که چهار سروتیپ دارد و از طریق پشه‌های آئدس - به‌ویژه آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس-منتقل می‌شود. تجمع آب‌های راکد و محیط‌های مرطوب، شرایط را برای رشد این پشه فراهم می‌کند و افرادی که در مناطق آندمیک حضور دارند یا به آن سفر می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا قرار می‌گیرند.

ریخته گر با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی برای پیشگیری از ورود و گسترش این بیماری گفت: تولید و انتشار محتوای آموزشی برای گروه‌های مختلف، تهیه برنامه‌های اطلاع‌رسانی ویژه تلویزیون‌های شهری، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای پزشکان، کارشناسان بهداشت و کارکنان دانشگاه، حضور در کارگاه‌های کشوری و همچنین آموزش کارشناسان مسئول بهداشت محیط شهرستان‌ها از جمله اقدامات انجام‌ شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: طرح موضوع در کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها، پایانه‌های مرزی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن نیز با هدف جلب مشارکت آن‌ها در کنترل پشه آئدس و بهسازی محیط انجام شده است.

ریخته گر، توصیه‌هایی را برای کاهش احتمال ابتلای خانواده‌ها بیان کرد و گفت: حذف محل‌های تجمع آب راکد، استفاده از توری پنجره‌ها، به‌کارگیری مواد دورکننده پشه، پوشیدن لباس پوشیده در ساعات اوج فعالیت پشه‌ها، توجه به علائم اولیه و پاکیزه نگه‌داشتن محیط زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها باید به علائم هشداردهنده توجه کنند، افزود: تب شدید ناگهانی، دردهای عضلانی و مفصلی، سردرد و درد پشت چشم، بثورات پوستی و تهوع یا استفراغ از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که در صورت مشاهده باید فرد سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کند.

ریخته گر، درباره مسیر مناسب مراجعه نیز افزود: در صورت بروز علائم مشکوک، بهترین اقدام مراجعه فوری به مراکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستان‌های مجهز است تا آزمایش‌های لازم انجام شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: در حال حاضر دارو یا واکسن اختصاصی برای تب دنگی وجود ندارد و مهم‌ترین راهکار، پیشگیری از تماس با پشه ناقل و کنترل محیط‌های مستعد تکثیر آن است.