هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ یک فرانسه جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته سیزدهم لیگ یک فرانسه، تیم المپیک مارسی ۵ - ۱ در خانه تیم نیس به پیروزی رسید و صدرنشین شد. پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۱۱، میسون گرین وود ۳۳ و ۵۳، تیموتی وه آ ۵۸ و ایگور پایشائو ۷۴ برای مارسی گلزنی کردند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه اول آذر:
لانس - استراسبورگ
رن - موناکو
پاری سن ژرمن - لوآور
* یک شنبه ۲ آذر:
اوسر - المپیک لیون
برست - متس
نانت - لوریان
تولوز- آنژه
لیل - اف ث پاری
- در جدول لیگ فرانسه تیم المپیک مارسی با ۲۸ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای پاری سن ژرمن با ۲۷، لانس با ۲۵ و استراسبورگ با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.