به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته سیزدهم لیگ یک فرانسه، تیم المپیک مارسی ۵ - ۱ در خانه تیم نیس به پیروزی رسید و صدرنشین شد. پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۱۱، میسون گرین وود ۳۳ و ۵۳، تیموتی وه آ ۵۸ و ایگور پایشائو ۷۴ برای مارسی گلزنی کردند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه اول آذر:

لانس - استراسبورگ

رن - موناکو

پاری سن ژرمن - لوآور

* یک شنبه ۲ آذر:

اوسر - المپیک لیون

برست - متس

نانت - لوریان

تولوز- آنژه

لیل - اف ث پاری

- در جدول لیگ فرانسه تیم المپیک مارسی با ۲۸ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های پاری سن ژرمن با ۲۷، لانس با ۲۵ و استراسبورگ با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.