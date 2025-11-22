پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، از رشد چشمگیر فعالیتهای این نهاد در حوزه مسکن و عمران روستایی خبر داد و گفت: با مشارکت خیرین و اعطای تسهیلات گسترده، ساخت و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی سرعت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علیرضا مقدم افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۱ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات بهسازی روستایی به ارزش ۴۳ هزار میلیارد ریال جذب شده که معادل دو سال عملکرد معمول در این حوزه است. همچنین ۱۴ هزار سهمیه جدید تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به استان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ واحد مسکن محرومان با اعتبار یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال در دست اجراست و نرخ مقاومسازی واحدهای روستایی استان به ۳۷ درصد رسیده است.
مقدم با اشاره به برنامههای سال جاری گفت: تفاهمنامه ساخت یک هزار و ۲۶۶ واحد مددجویی منعقد شده و پیشبینی شده ۳۰۰ واحد مسکن محرومان دیگر ساخته شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه افزود: همچنین ۱۲ واحد مسکن برای خانوادههای شهدا و ایثارگران با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.