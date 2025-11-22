به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یوسف اجنی، گفت: نام باغ گیاه شناسی ملی در فهرست ۱۰ باغ گیاه شناسی برتر جهان قرار دارد و آینده‌اش اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است.

وی گفت: باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در سال ۱۳۴۷ با وسعت حدود ۱۰۰ هکتار ساخته شد و بعد‌ها با تصویب ۵۰ هکتار دیگر، به ۱۵۰ هکتار افزایش یافت.

مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران افزود: این باغ گیاه‌شناسی شامل ۲۲ رویشگاه است که از نظر ویژگی‌های گیاهی به دو گروه ایرانی و خارجی تقسیم می‌شوند.

اجنی گفت: رویشگاه‌های ایرانی شامل خزر (هیرکانیا)، زاگرس، ایران‌توران، البرز جنوبی، گیاهان جنوب ایران، گلخانه گرمسیری، باغ میوه ایرانی و باغ گیاهان پیازی است و در بخش خارجی نیز رویشگاه‌هایی مانند هیمالیا، اروپا، قفقاز، چین و ژاپن، چمنزار‌های آمریکا و باغ گیاهان صخره‌ای قرار دارند.

وی افزود: تنها منبع آبی مجموعه ای از ۶ حلقه چاه با عمق متوسط ۲۰۰ متر است که سه حلقه آنها کف‌شکنی شده و سه حلقه دیگر نیز وضعیت مناسبی ندارند.

مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران گفت: تامین آب از طریق تصفیه پساب منطقه ۲۲ تهران تصویب شده و در حال پیگیری هستیم، زیرا ادامه حیات باغ به این منبع وابسته است.

اجنی با بیان این که عدد دقیق میزان خشکیدگی هنوز محاسبه نشده گفت: اما خشکیدگی درختان و کاهش شادابی گونه‌ها در برخی از بخش‌های این باغ محسوس است.

وی تأکید کرد: تنها راه جبران، کاشت مجدد گیاهان و تامین پایدار آب است.

مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران گفت: این باغ میراث ۶۰ ساله کشور است و باید سالم به نسل‌های آینده منتقل شود.

اجنی افزود: جشنواره پاییزی گل داوودی در قطعه‌ای به وسعت نیم هکتار از مهر ماه آغاز شده و امسال میزبان ۶۰۰ رقم گل داوودی شامل پایه‌کوتاه، پایه‌بلند، زودگلده و دیرگلده در رنگ‌های متنوع است.

وی گفت: این قطعه نیاز آبی متوسط دارد و هفته‌ای دو بار آبیاری می‌شود ضمن آن که بخش اعظم شبکه آبیاری باغ با استفاده از سیستم آبیاری تحت‌فشار است.

به گفته مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران جشنواره گل‌های داوودی تا آخر آذر ادامه دارد و علاقه‌مندان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ می‌توانند از گل‌های داوودی رنگارنگ دیدن کنند.