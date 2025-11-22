به مناسبت هفته بسیج، مسابقه شترسواری در بخش لیردف شهرستان جاسک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جاسک گفت: این دوره از مسابقات با حضور بیش از۳۰ شترسواری از استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگزار شد که مسیر ۲ کیلومتری دورراهی روستای زیکدف بخش لیردف را طی کردند.

سرهنگ پاسدار حسن نکویی‌زاده افزود: در پایان این رقابت موسی سمه، محمد نمردی، طارق جهادرو، عبدالجلیل شهدادی و مرسل خالق‌دادی به ترتیب مقام‌های نخست تا پنجم را بدست آوردند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات در هفته بسیج را علاوه بر گرامیداشت این هفته، ایجاد نشاط و سرگرمی برای مردم و احیای ورزش‌های ریشه‌دار محلی در منطقه جنوب‌شرق کشور عنوان کرد.