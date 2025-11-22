پخش زنده
سرپرست معاونت بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد: با رعایت نظم بودجهای، تحقق صددرصدی منابع و اخذ مجوزهای قانونی برای دهها پروژه، مسیر توسعه استان در سال ۱۴۰۴ با محوریت برنامه هفتم توسعه ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شکوفه شرقی ، در نشست خبری با تأکید بر رویکرد قانونمداری در تنظیم و اجرای بودجه استان گفت: در شرایط دشوار ناشی از جنگ ۱۲ روزه و محدودیتهایی که کشور با آن مواجه بود، امور بودجهای در یزد با کمترین تنش و بیشترین همافزایی و تعامل سازنده میان دستگاههای مختلف پیش رفت.
شرقی با قدردانی از مدیران ارشد سازمان، معاونین، رؤسای امور و همچنین استاندار یزد و معاون هماهنگی امور عمرانی، اظهار کرد: همکاری مستمر و تعامل سازنده دستگاهها سبب شد که روند توزیع و اجرای اعتبارات در استان بدون اختلال و با بیشترین دقت انجام شود.
عملکرد سال ۱۴۰۳؛ تحقق ۲۵ همت منابع و پیشرفت طرحهای اولویتدار
سرپرست معاونت بودجه و نظارت با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: نخستین گام، نظمبخشی و قانونمداری در توزیع اعتبارات بود. اعتبارات استانی در موعد مقرر در شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیتههای شهرستانی بررسی و ابلاغ شد و تمامی موافقتنامهها پیش از مهلت قانونی مبادله گردید.
وی تحقق صددرصدی منابع درآمدی استان به مبلغ ۲۵ همت را از دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۳ دانست و افزود: این مهم با بسیج امکانات، تعامل با دستگاههای مشمول و پیگیریهای مداوم کارشناسان محقق شد.
شرقی ادامه داد: اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژههای اولویتدار از دیگر اقدامات شاخص بود؛ بهطوریکه ۶۲ پروژه مدارس در سایتهای نهضت ملی مسکن موفق به دریافت این مجوز شدند.
بازدیدهای میدانی، جذب منابع جدید و پیشرفت پروژهها
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی کارشناسان معاونت از پروژههای کلیدی استان گفت: این بازدیدها با حضور شورای فنی و دستگاههای اجرایی انجام شد و گزارش آنها در شورای فنی استان طرح و مصوبات لازم برای رفع موانع صادر شد.
سرپرست معاونت بودجه و نظارت افزود: از مجموع ۲.۲ همت اعتبار ابلاغی به استان، ۶۲ درصد تخصیص یافت و علاوه بر آن، استان توانست حدود ۲ همت منابع جدید از محل خیرین، مسئولیت اجتماعی شرکتها و مولدسازی داراییهای دولتی جذب کند.
وی از تصویب مولدسازی ۶۰ هکتار از اراضی دولتی و فروش بخشی از املاک به ارزش ۱۲.۵ میلیارد تومان خبر داد که منابع حاصل از آن صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام شد.
سال ۱۴۰۴؛ اجرای دقیق برنامه هفتم و افزایش تخصیصها
شرقی درباره برنامههای سال ۱۴۰۴ گفت: اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، بهویژه نظام درآمد–هزینه استانی (RBM+) و برنامه تحولی «یزدِ پایدار» در اولویت قرار دارد. همچنین پیگیری برای اخذ مجوز ماده ۲۳ پروژههای جدید بر اساس بند «ب» ماده ۱۹ ادامه خواهد یافت.
وی از تلاش برای افزایش تخصیص استان از محل اوراق مرابحه خبر داد و افزود: با صدور شناسه یکتای سازمان و ادامه پیگیریها، پیشبینی میشود تخصیص بیش از ۸۰ درصد محقق شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید، بهویژه زنجیرههای ارزش، از محورهای اصلی سیاستگذاری و بودجهریزی در سال جاری و سالهای آینده است تا بودجه در خدمت توسعه و برنامه در مسیر پیشرفت استان قرار گیرد.