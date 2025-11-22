امکان نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل صرفه جویی مصرف بنزین
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از محرکهای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، تخصیص منابع حاصل از ۸ میلیارد لیتر صرفه جویی مصرف بنزین با اسقاط ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور است.
آقای محمدصادق حاتمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
؛ با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به عنوان یکی دیگر از محرکهای اسقاط خودروهای فرسوده، افزود: میتوانیم از محل صرفه جویی مصرف سوخت کشور، منابعی را برای اسقاط خودروهای فرسوده تامین کنیم به طوری که به ازای خروج هر خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل، منابع حاصل از صرفه جویی مصرف بنزین این خودروها را به اسقاط اختصاص داد.
وی گفت: هم اکنون حدود ۸ میلیارد لیتر مصرف بنزین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده سواری و وانت با سن فرسودگی بالای ۲۰ سال در کشور است، اگر فرض را بر این بگیریم که ۸ میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف نشود یا این تعداد خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور از رده خارج شود به طور میانگین میتوانیم ۷۰ درصد از ناترازی انرژی را کاهش دهیم.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: اگر برفرض مثال ناترازی بنزین در کشور را ۱۳۳ میلیون لیتر در نظر بگیریم یا ۲۸ میلیون لیتر عرضه مازاد بنزین، با اسقاط ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی فرسوده سواری و وانت، کاهش ۲۲ میلیون لیتری عرضه بنزین را شاهد خواهیم بود که این امر موجب کاهش آلودگی هوا، مصرف بنزین و به نوعی کاهش ناترازی در عرضه بنزین در کشور میشود.
وی گفت: در صورتی که منابع حاصل از صرفه جویی مصرف بنزین به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص پیدا کند، تحقق اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت به آسانی اتفاق میافتد که منجر به صرفه جویی یک و نیم میلیارد لیتری سالانه مصرف سوخت در کشور میشود.
حاتمی ادامه داد: طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور، یک و نیم میلیارد لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت کشور محقق شد؛ باتوجه به اینکه تاکنون منابع صرفه جویی مصرف سوخت به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تخصیص نیافته است و درصورتی که این مهم صورت گیرد شاهد آن خواهیم بود که روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور رشد خواهد یافت.
وی درباره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق صحا به عنوان بازوی تامین مالی فرایند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور است؛ خودروسازان برای تولید یک خودرو باید ۴ خودرو اسقاط کنند اما گواهی اسقاط و یا خودروی اسقاطی برای این امر وجود نداشت.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آئین نامه اجرایی، امکان پرداخت نقدی گواهی اسقاط به ازای تولید خودرو وجود داشت که از آن یک و نیم درصد بهای تمام شده یا قیمت خودرو، خودروساز ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق صحا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور واریز کرده است.
وی گفت: زمانی که کمبود گواهی اسقاط بوجود بیاید خودروسازان مکلف هستند یک و نیم درصد قیمت فروش خودرو به ازای هر تعداد تولید خودرو را به صندوق صحا واریز کنند، اما در حال حاضر مازاد عرضه گواهی اسقاط وجود دارد و خودروسازان نیاز ندارند که یک و نیم درصد را به حساب صندوق صحا واریز کنند.
حاتمی با اشاره به اینکه اوایل فروردین امسال، ۴ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۱۰ هزار میلیاردتومانی صندوق صحا به پرداخت طلب گندمکاران اختصاص یافته است، افزود: این مبلغ تاکنون بابت نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تخصیص نیافته، اما بقیه اعتبار در فرایند نوسازی بکار گرفته شده است.
وی گفت: مبتنی بر ۶ هزار میلیارد تومان موجود در صندوق صحا، تفاهم نامههایی برای نوسازی ۹۶ هزار دستگاه تاکسی و موتورسیکلت برقی، ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و نوسازی هزار و ۵۳۴ دستگاه اتوبوس برقی با ۷ شرکت خودروساز در حال اجراست.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در حال حاضر ۱۱۰۰ دستگاه خودرو برقی در دو مدل تسهیلات یک میلیارد و دویست میلیون تومانی و برای ۱۲ هزار نفر ثبت نام کننده جایگزینی موتورسیکلتهای بنزینی و برقی تسهیلات ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی و همچنین برای جایگزینی ۶۰ هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی پرداخت میشود.
وی افزود: تسهیلات یک میلیارد و دویست میلیون تومانی خودروهای برقی به صورت ۶۰ ماهه با سود سالیانه صفر درصد و پرداخت ماهانه حدود ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حاتمی اضافه کرد: نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور محرک اسقاط خودروهای فرسوده است، اما عامل اصلی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید و واردات خودروهاست یعنی به ازای ۲۰ درصد عرضه خودروساز برای فروش میتوانیم انتظار داشته باشیم که معادل آن اسقاط خودرو صورت گیرد و در ازای هر ۴ خودرو یک گواهی یا یک خودرو اسقاط شود برای مثال اگر سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود باید ۳۷۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده، اسقاط شود.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل وزارت صمت گفت: ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار صندوق صحا به صورت غیرمستقیم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در فرایند اسقاط خودروهای فرسوده قرار میگیرد.
وی درباره اینکه پس از گذشت چند ماه از سال هنوز ۴ هزار میلیارد تومان پرداختی به طلب گندمکاران به صندوق صحا بازنگشته است، افزود: با
پیگیریها و مکاتبات صورت گرفته و قول مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار بر این است که ۴ هزار میلیارد تومان پرداختی به طلب گندمکاران تا پایان سال ۱۴۰۴ به صندوق صحا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور بازگردد.