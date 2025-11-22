به گزارش خبرنگارفاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اعلام اینکه عرضه بنزین سوپر از فردا در کشور آغاز خواهد شد و این طرح بنا به مصوبه دولت برای پاسخ به نیاز برخی اقشار مردم اجرایی می‌شود، گفت: این طرح کاملاً مجزا از موضوع بنزین سهمیه‌ای و معمولی است.