هیچ تغییری در قیمت بنزین معمولی ایجاد نخواهد شد
سخنگوی دولت گفت: عرضه بنزین سوپر از فردا در کشور آغاز خواهد شد و این طرح بنا به مصوبه دولت برای پاسخ به نیاز برخی اقشار مردم اجرایی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اعلام اینکه عرضه بنزین سوپر از فردا در کشور آغاز خواهد شد و این طرح بنا به مصوبه دولت برای پاسخ به نیاز برخی اقشار مردم اجرایی میشود، گفت: این طرح کاملاً مجزا از موضوع بنزین سهمیهای و معمولی است.
وی افزود: هیچ گونه تغییری در قیمت کالاهای اساسی رخ نخواهد داد و میزان و نرخ بنزین سهمیهای نیز تغییری نمیکند.
سخنگوی دولت بیان کرد: بنزین سوپر صرفاً برای برخی موارد و گروههای خاص قابل استفاده است و هیچ تأثیری بر بنزین سهمیهای نخواهد داشت.
مهاجرانی تأکید کرد: این اقدام دولت برای رفع نیازهای ویژه برخی اقشار انجام میشود و سیاستهای کلی قیمتگذاری بنزین و کالاهای اساسی تغییر نخواهد کرد.