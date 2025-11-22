پخش زنده
امروز: -
درصورت هماهنگی و حمایت بین دستگاهی بهویژه در حوزه تأمین زمین و آمادهسازی، روند اجرای طرحهای ملی مسکن را سرعت میبخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بازدید از طرحهای مسکن در شهرضا بر ضرورت تسریع در آمادهسازی زمین، بهبود زیرساختها و رفع مشکلات طرحهای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تأکید کرد و تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی را از اولویتهای اصلی این وزارتخانه دانست.
حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیزدر بازدید از بخشهای پنجم تا هشتم مجموعه سروستان شهرضا، گفت: تکمیل بخشهای جدید سروستان عاملی مهم در تقویت هویت شهری و افزایش رفاه شهروندان است.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم با اشاره به اهمیت موضوع مسکن و جوانی جمعیت، بر ضرورت تأمین مسکن برای ایثارگران، فرهنگیان، ورزشکاران افتخارآفرین در سطح بینالملل، دهکهای اول تا چهارم، محرومان و معلولان تأکید کرد.