سومین دوره مسابقات شطرنج جام جهانشهر با حضور با حضور شطرنج بازانی از سراسر کشور به میزبانی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیأت شطرنج استان یزد سومین دوره مسابقات شطرنج جام جهانشهر با حضور پرشور ۲۸۰ شرکتکننده از ۲۰ استان کشور در یزد برگزار شد. این رقابتها که بهعنوان یکی از رویدادهای مهم تقویم شطرنجی استان شناخته میشود، با استقبال گسترده بازیکنان جوان و حرفهای مواجه شد.
صوابیّه با ابراز رضایت از کیفیت برگزاری این دوره گفت: حضور گسترده ورزشکاران از سراسر کشور نشاندهنده جایگاه رو به رشد استان یزد در میزبانی مسابقات معتبر شطرنج است.
وی افزود: برگزیدگان این دوره از مسابقات، مجوز ریتینگ بینالمللی دریافت میکنند و این امر فرصت حضور آنها را در رقابتهای سطح بالاتر داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.
رئیس هیأت شطرنج استان همچنین با قدردانی از حمایت خانوادهها، مربیان و داوران، بر ادامه روند توسعه شطرنج در استان یزد تأکید کرد و گفت: تلاش میشود با افزایش کیفیت میزبانیها و برگزاری تورنمنتهای بیشتر، زمینه برای پرورش استعدادهای جدید فراهم شود.
گفتنی است سومین دوره مسابقات شطرنج جام جهانشهر با هدف ارتقای سطح فنی بازیکنان، ایجاد فضای رقابتی سالم و شناسایی برترینهای این رشته برگزار شد.