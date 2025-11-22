مدیرکل اوقاف گیلان گفت: واقف سیاهکلی یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ متر مربع در روستای پیله‌باغ را با نیت تأمین هزینه‌های خانه سالمندان و معلولین وقف کرد.

وقف ۲۰۰ مترمربع زمین در یک روستای سیاهکل برای حمایت از سالمندان و معلولین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام اسماعیل تدینی گفت: محمدعلی تقی‌نژاد از اهالی روستای پیله باغ شهرستان سیاهکل، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۲۰۰ متر مربع را وقف امور خیریه کرد.

مدیرکل اوقاف گیلان افزود: بر اساس نیت واقف، درآمد حاصل از این زمین برای تأمین هزینه‌های خانه سالمندان و معلولین هزینه خواهد شد.

حجت الاسلام تدینی ضمن تقدیر از این حرکت خداپسندانه، گفت: توسعه فرهنگ وقف نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد و می‌تواند الگویی برای دیگر خیران برای گسترش فعالیت‌های عام‌المنفعه در استان باشد.