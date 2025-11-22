رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سردشت گفت: مظلومیت جانبازان شیمیایی این شهرستان با احداث موزه بین المللی صلح در سطح جهانی نمایان می‌شود.

صلاح محمدی اظهار کرد: زمین مورد نظر برای احداث موزه صلح سردشت به مساحت ۲ هزار مترمربع توسط خیرین اهدا و سند آن به نام موزه بین المللی صلح ثبت شده است.

وی اضافه کرد: احداث ساختمان فیزیکی موزه صلح بر عهده شهرداری سردشت است و تجهیز و تکمیل آن توسط میراث فرهنگی و با همکاری موزه ملی ایران صورت می‌گیرد.

محمدی با اشاره به بازدید «جبرئیل نوکنده» رییس موزه ملی ایران از محل احداث موزه صلح سردشت گفت: بخش ساخت ویترین، تامین اشیا تاریخی، باستانی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آن که هزینه زیادی هم دارد با همکاری موزه ملی ایران انجام می‌شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سردشت افزود: احداث موزه صلح سردشت به عنوان یک موزه بین المللی در سال ۱۴۰۰ مصوب شد و قرار است در پنج طبقه شامل یک طبقه اداری و چهار طبقه شامل موزه بین المللی صلح، مردم شناسی، آثار تاریخی و باستانی احداث شود که اعتبار اولیه آن حدود یک هزار میلیارد ریال است.

محمدی با بیان اینکه موزه صلح با هداف نشان دادن مظلومیت قربانیان حادثه بمباران شیمیایی راه‌اندازی می‌شود، گفت: قرار است در قالب این موزه، مستندات حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت، آثار برجا مانده از این حمله شیمیایی و تصاویر و وسایل مورد استفاده جانبازان شیمیایی سردشت جمع آوری و در آن نگهداری شود.