وزیر بهداشت با اشاره به رشد نگرانکننده مقاومت میکروبی گفت: بیتوجهی به گایدلاینها و تجویزهای خودسرانه، نظام سلامت را در معرض بحرانی جدی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست تخصصی وزارت بهداشت که به مناسبت هفته آگاهی از مقاومت میکروبی برگزار شد، محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به روند رو به رشد مقاومت میکروبی در کشور، مصرف بیرویه و تجویز نادرست آنتیبیوتیکها را یکی از مهمترین عوامل ایجاد این بحران دانست.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ادامه این روند میتواند طی ۱۰ سال آینده مقاومت میکروبی را به یکی از علل اصلی مرگومیر در کشور تبدیل کند، گفت: اگر مداخله جدی صورت نگیرد، پیشبینیها نشان میدهد موارد مرگ مرتبط با مقاومت میکروبی در جهان از یک میلیون نفر در سال به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.
ظفرقندی با اشاره به تفاوت قابل توجه مصرف آنتیبیوتیک در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته، ضعف آموزش و نبود نظارت کافی را از عوامل اصلی این شرایط عنوان کرد و افزود: تجویز خودسرانه دارو، تحویل آنتیبیوتیک بدون نسخه، و مصرف نادرست در بیماریهای ویروسی از مواردی است که باید بهطور جدی کنترل شود.
ضرورت اجرای دقیق گایدلاینها و نظارت مستمر
وزیر بهداشت بر لزوم تدوین و اجرای دقیق گایدلاینهای درمانی تأکید کرد و گفت: دستورالعملها وجود دارد، اما اجرای آنها کامل نیست. افزایش مدت مصرف آنتیبیوتیک یا تجویزهای متعدد، رویکرد نادرستی است که تنها مقاومت دارویی را افزایش میدهد.
وی با اشاره به نمونههایی از اصلاح روند تجویز آنتیبیوتیک در جراحیها افزود: تجربه نشان داده است که با آموزش صحیح و تدوین پروتکلهای علمی، میتوان مصرف دارو را به حد لازم و کافی محدود کرد.
نقش بیمهها در کنترل مصرف و هزینهها
ظفرقندی با تاکید بر اهمیت نقش بیمهها در نظارت بر فرآیند درمان گفت: نبود نظارت بیمهای سبب افزایش هزینهها و تشدید مصرف بیرویه میشود. همانطور که در برخی کشورها انجام آزمایش اضافه یا تصویربرداری غیرضروری به سرعت شناسایی و کنترل میشود، در کشور نیز باید این سازوکار تقویت گردد.
وزیر بهداشت افزود: اگر آزمایشی یا تصویربرداری اضافه باشد، نهتنها نباید هزینه آن از بیمه پرداخت شود، بلکه باید سازوکارهای نظارتی بر تجویز غیرضروری تقویت شود.
لزوم همکاری تمامی دستگاهها برای مقابله با مقاومت میکروبی
در پایان ظفرقندی با تأکید بر اینکه مقابله با بحران مقاومت میکروبی وظیفه مشترک همه دستگاهها، دانشگاهها، انجمنهای علمی و جامعه پزشکی است، گفت: این نشستها نباید تنها به بیان مشکلات محدود شود؛ باید راهحلهای عملی تدوین و اجرا شود تا از تشدید پیامدهای این پدیده جلوگیری کنیم.