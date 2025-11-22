بمنظور بسط و گسترش فرهنگ قرآنی و آموزش مفاهیم و ارزش‌های قرآنی در جامعه از فعالین این عرصه در تکاب تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب و سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، با اهدای لوح سپاس از سه تن از برترین‌های قرآنی شهرستان تجلیل کردند.

در این آیین با اهدای لوح سپاس از قاریان و مربیان برتر قرآنی آقایان ابوالفضل فرجی، حجت الاسلام زیداله محمودی و بابک اشراقی که در گسترش فرهنگ قرآنی در شهرستان گام‌های ارزنده‌ای برداشته بودند تجلیل شد.