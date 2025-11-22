به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این فیلم ها از امروز تا دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۱۴:۳۰، پخش می شود.

فیلم تلویزیونی «خیال نقش»، به کارگردانی «احمد فیضی»، امروز پخش می شود.

این فیلم درباره رضا نوجوانی است که ضمن درس خواندن برای کمک به مخارج خانواده کار می‌کند. رضا در رشته فرش فعالیت می‌کند. آقا جلال صاحبکار رضا در حال ورشکستگی است. رضا سعی دارد راهی برای جلوگیری از بسته شدن کارگاه فرش جلال بیابد. رضا با «شیفته» (نقاش و طراح فرش) که سرمایه‌ای هم دارد صحبت می‌کند تا به کمک جلال بیاید، اما ...

قاسم زارع، حسین توشه، مانی رحمانی و فاطمه سرلک در فیلم تلویزیونی «خیال نقش» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «حکم مادری»، به کارگردانی «علی اصغر یوسفیان»، یک شنبه ۲ آذر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پدر خانواده‌ای فوت کرده است و عموی آنها راضی به فروش زمین پدری و دادن سهم پدری آن خانواده نمی‌شود، لذا خانواده برای تامین پول عمل قلب مادر و تهیه جهیزیه برای خواهر در مضیقه شدید مالی است. پسر بزرگ‌تر و پسر نوجوان درصدد تهیه پول بسیار تلاش می‌کنند که ...

ارسلان قاسمی، لیدا عباسی، حسن اسدی، آذین احرامی، اشکان آبگون، رهام جعفر قلی خانی و علی فرهادی در فیلم تلویزیونی «حکم مادری» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه»، به کارگردانی «همایون اسعدیان»، دوشنبه ۳ آذر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفته‌ای یک بار به بنیاد شهید مراجعه می‌کند و می‌خواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد، اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمی‌دهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او می‌خواهند که دست از این کار بردارد، زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر می‌کند، اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شده‌اند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه می‌فرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس می‌گیرند و ...

شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کرده‌اند.