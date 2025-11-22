به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نامیر کاراحلیلویچ استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو ، این اثر را در دو سال به صورت کاملا منظوم ترجمه و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین و انتشارات دوبراکنیگا این کشور در قالب طرح تاپ منتشر کرده است.

عزالدین شیکالو ناشر کتاب «مخزن الاسرار» ضمن ابراز خرسندی بابت همکاری در انتشار آثار ادبی زبان و ادبیات فارسی از جمله بوستان و گلستان سعدی و مخزن الاسرار حکیم نظامی، همکاری با رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان را بسیار پر ثمر عنوان و آمادگی خود را برای همکاری و سرمایه گذاری در انتشار سایر آثار مرتبط با زبان و ادبیات فارسی اعلام کرد.

نامیر کارا حلیلویچ مترجم اثر هم گفت: آقایان پورنامداریان و موسوی پدیدآورندگان این نسخه براساس معتبرترین نسخه‌های خطی موجود، متنی به دست داده‌اند که اگر نه کاملاً مطابق نسخه‌ی مؤلف، دست‌کم نزدیک‌ترین نسخه به آن است؛ یعنی نسخه‌ای که شاعر خود نوشته یا دیکته کرده است.

وی تأکید کرد: در این نسخه انتقادی، بسیاری از مواضع دشوار متن حل و خطاهای فراوانی که در چاپ‌های پیشین دیده می‌شد، اصلاح شده است. علاوه بر این، موسوی و پورنامداریان شرح ارزشمندی نیز بر اثر نوشته‌اند؛ شرح و تفسیری که بدون آن ترجمه چنین اثری، بسیار دشوار، اگر نگوییم ناممکن، می‌بود.

در این مراسم، تقدیرنامه‌های سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به نامیر کاراحلیلویچ مترجم اثر و عزالدین شیکالو ناشر این کتاب به پاس سال‌ها تلاش در امر حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور بوسنی و هرزگوین اهدا شد.

شایان ذکر است، «مخزن الاسرار» نخستین اثری از حکیم نظامی است که به صورت کامل و از زبان فارسی به صورت منظوم به زبان‌های حوزه بالکان ترجمه و منتشر می‌شود. ترجمه این اثر از روی نسخه تصحیح شده پورنامداریان و موسوی انجام شده است.

این اثر با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین، انتشارات دوبراکنیگا و در قالب طرح تاپ مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است.