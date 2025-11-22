به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در منطقه جنگلی الیت چالوس در ۱۹ آبان ۱۴۰۴، گفت: بلافاصله پس از هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، ۱۷ تیم امدادی از چالوس، پایگاه کندوان و سایر شهرستان‌ها با تجهیزات تخصصی به منطقه اعزام شدند.

وی با اشاره به گستردگی حریق و صعب‌العبور بودن منطقه، افزود: سه فروند بالگرد امدادی هلال‌احمر نیز در عملیات اطفای حریق مشارکت فعال دارند.

فخاری با بیان اقدامات پشتیبانی هلال‌احمر تصریح کرد: صدها بسته غذایی و تغذیه‌ای در میان عوامل حاضر در عملیات توزیع شده و خدمات امدادی و درمان سرپایی به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود.

وی گفت: با توجه به حجم گسترده آتش‌سوزی، هلال‌احمر استان در دو فاز پشتیبانی امدادی و توزیع اقلام اقدام نموده تا خللی در فرآیند مهار آتش ایجاد نشود.

این آتش‌سوزی که از ۱۹ آبان آغاز شده، تاکنون در چند نوبت مهار و با توجه به وزش باد دوباره شعله‌ور شده است.