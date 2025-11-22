پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بر تسهیل و ترغیب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی در نخستین نشست هماهنگی ساخت بیمارستان خصوصی در همدان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای درمانی از اولویتهای اصلی استان است، افزود: هدف ما ارائه بستههای تشویقی به سرمایهگذاران خصوصی برای ساخت بیمارستانهای مدرن در همدان و دیگر شهرستانهای استان است.
در این نشست همچنین، زمینههای جذب سرمایهگذاری در بخش بهداشت و درمان و راهکارهای تقویت حضور بخش خصوصی در این حوزه بهطور ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.