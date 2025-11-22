به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای دادگستری شهرستان فردیس روزی سراسر نور و معنویت را تجربه کرد؛ جایی که کارکنان، مسئولان و مراجعان این نهاد به استقبال پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس رفتند و با برگزاری مراسمی باشکوه، بار دیگر یاد و راه شهدا را گرامی داشتند.

مراسم استقبال و وداع با این شهید گمنام، صبح امروز در محوطه دادگستری فردیس برگزار شد در این مراسم معنوی، برنامه‌های مختلفی از جمله روضه‌خوانی، قرائت زیارت، مداحی و سخنرانی برگزار شد.