پخش زنده
امروز: -
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در هفته بسیج، بسیج را همکاری گسترده و مخلصانه با مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدیان بهمناسبت هفته بسیج، بسیج را مصداق کامل آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» در راه نیکی و تقوا یکدیگر را یاری کنید دانست و گفت: این روحیه در همکاری گسترده و مخلصانه بسیجیان با مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جلوهای ویژه یافته است.
یکی از برجستهترین نمودهای این همراهی، حضور مسئولانه و مؤثر بسیج در کنار پلیس در روزهای دشوار و حساس «جنگ ۱۲ روزه» بود؛ روزهایی که ایستادگی، آرامش و حمایت مردمی بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشت. همراهی ارزشمند بسیجیان در آن مقطع، نماد همبستگی ملی و همکاری مبتنی بر اخلاق، صبر و مسئولیتپذیری بود و نقشی مهم در عبور از شرایط پیچیده و حفظ آرامش اجتماعی ایفا کرد.
این تجربه مشترک، سرمایهای بزرگ برای آینده است؛ سرمایهای که نشان داد پیوند عمیق میان مردم، بسیج و مجموعه انتظامی میتواند در میدانهای گوناگون، از عرصههای اجتماعی و فرهنگی گرفته تا کمکرسانی و مدیریت شرایط دشوار، راهگشا و امیدآفرین باشد. ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از همه بسیجیان شریف که با اخلاص و روحیه خدمت در کنار مردم و نهادهای خدمترسان تلاش میکنند، صمیمانه تقدیر میکنم و توفیقات روزافزون آنان را از خداوند متعال مسئلت دارم.