پس از گذشت ۸ ماه، مراحل تکمیل بانک اطلاعات جامع از درختان ۶۰ سال به بالا و ارشمند منطقه۱۲ با هدف برنامه ریزی و مراقبت دقیق و مستمر از این سرمایههای سبز شهری به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۲ در این باره گفت: طبق دستورالعمل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران، براساس این آماربردای تعداد درختان بالای ۶۰ سال ۴۲۰ اصله درخت است که از این تعداد ۲۲۵ اصله درخت در داخل پارک شهر، ۴۳ اصله درخت در محدوده ناحیه ۶، و بقیه این درختان نیز پخش در نواحی دیگر هستند.
مرتضی مرادی، تصریح کرد: این طرح که به همت مرکز «تحقیقات، آموزش و مشاوره گل و گیاه» (تام) اداره فضای سبز منطقه۱۲ به اجرا درآمده، شامل ثبت اطلاعات جامعی از درختان ۶۰ سال به بالا از جمله نام گونه، سن، قطر تنه و تاج، و موقعیت دقیق جغرافیایی، عوامل خطرساز و تهدیدکننده محیط اطراف، وضعیت سلامت و در نهایت تهیه عکس تک تک درختان بوده است.
به گفته معاون خدمات شهری منطقه۱۲ خیابانهای خیام، ایران، لرزاده، ۱۷ شهریور، شوش و سی تیر از جمله مکان هایی هستند که این نمونه درختان مشاهده و اطلاعاتشان ثبت شده است. بیشتر این نوع درختان از نوع چنار، نارون و سرو بودند. البته درختانی که در کل شهر تهران کمیاب و تک هستند به عنوان مثال درخت «ژینکو» از گیاهان خاص آسیای شرقی (چین و ژاپن) که به نماد صلح شهرت دارند و یا درختان ماگنولیا و کاج دریایی، که از نمونههای بسیار کمیابند، اما در پارک شهر وجود دارند.
وی، افزود: درباره نحوه مراقبت و نگهداری برای این گروه از درختان، مرکز تام برنامه خاصی دارد که به آن «برنامه بهزراعی جامع» میگویند که با توجه به نوع و گونه درختان تفاوت دارد و به دو دسته، برنامه مراقبتی ۶ ماهه اول و دوم تقسیمبندی میشوند. برای نمونه در درختان نارون، بیشتر شاخههایی که بلند هستند با هم درگیر شده و کشیده میشود و یا همین درختانی که سنشان بالاست برای اینکه سالم بمانند، تنهشان سالم بماند، ترمیم تنه انجام میشود، مثلاً حفرهها را ضدعفونی میکنند و با فوم یا ملات خاص آنها را پانسمان میکنند.
گفتنی است؛ پس از آماربرداری، ثبت اطلاعات هویتی درختان با قدمت بالا و صدور شناسنامه الکترونیکی، کار تازه وارد مرحله مهمتری میشود. کارشناسان مرکز تام این منطقه، وضعیت سلامت درختان را به شکل مستمر زیر نظر میگیرند و در فواصل زمانی معین، این بانک اطلاعاتی درختان بهروزرسانی شده و نکاتی به آن اضافه میشود.