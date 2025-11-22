پخش زنده
شکارچی متخلف در کوهسرخ کازرون با ۹ لاشه تیهو دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: در پایش منطقه کوهسرخ، یک متخلف شکار و صید، به همراه لاشه ۹ فرد تیهو و دو قبضه اسلحه مجاز دستگیر شد.
محمد امین بیرامی افزود: متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
او ادامه داد: با توجه به حساسیت زیستگاههای منطقه بر گونههای حیاتوحش با شکارچیان غیرمجاز با جدیت برخورد و یگان حفاظت هرگونه تخلف را در کوتاهترین زمان پیگیری میکند.