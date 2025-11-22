جوانان و دانش‌آموزان همواره در میدان نبرد با دشمن حاضرند

وزیر آموزش و پرورش به نقش مهم دانش‌آموزان در مقابله با تهدیدات دشمن اشاره کرد و گفت: جوانان و دانش‌آموزان ما نشان داده‌اند همواره در میدان مبارزه حاضرند و آماده‌اند سیلی سخت و محکمی را به دشمنان وارد کنند.