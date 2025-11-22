بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا کاظمی در آیین بزرگداشت شهید شاخص بسیج دانشآموزی شهید طالب ابراهیمی در شهرستان دیر، فرهنگ ایثار و شهادت را شاخصترین ویژگی جامعه ایرانی دانست و گفت: جنگ امروز دشمن، جنگ باورها و هویت نوجوانان و جوانان ماست. دشمن میکوشد نسل جدید را بیهویت و بیاعتقاد بار بیاورد و آنان را از مسیر شهدا جدا کند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقشآفرینی دانشآموزان در طول دفاع مقدس و استمرار روحیه ایستادگی در مقاطع مختلف، افزود: نسل جوان امروز به مراتب آمادگی بیشتری برای دفاع از انقلاب دارد و در مسیر علم و دانش نیز سیلی محکمی به استکبار زده است؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دانشآموزان با دستاوردهای علمی خود کمتر از موشکهای شلیک شده دشمن را نمیلرزاندند.
کاظمی شهادت را والاترین فضیلت انسانی در فرهنگ قرآن دانست و افزود: در قرآن این مقام به گونهای برتر از هر عمل صالحی توصیف شده است؛ جایی که خداوند میفرماید شهیدان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میخورند. اگر کسی اندکی درباره جایگاه شهادت تأمل کند، درک خواهد کرد که این منزلت، ما را به زندگی عزتمندانه و آرمانخواهانه سوق میدهد.
وی در ادامه تأکید کرد: امروز بزرگترین هدف دشمن سلب هویت دینی و انقلابی دانشآموزان است. اما نسل نو ایران با آگاهی، معرفت، ایمان و ارتباط با قرآن و نماز، پاسخ سخت و محکمی به جبهه استکبار داده و خواهد داد.
کاظمی اظهار کرد: شاخصهای راه شهدا برای دانشآموزان باید معیار سنجش خود از جمله نماز اول وقت، صداقت، ولایتمداری، سادهزیستی، انس با قرآن و عمل صالح باشد.
وزیر آموزش و پرورش، مجالس شهدا را نه فقط گرامیداشت گذشته، بلکه تضمینکننده استمرار و پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این یادوارهها باید در نسل آینده و دانشآموزان بهدرستی تجلی پیدا کند.
کاظمی با اشاره به نقش مهم دانشآموزان در مقابله با تهدیدات دشمن گفت: جوانان و دانشآموزان ما همیشه نشان دادهاند همواره در میدان مبارزه حاضرند و آمادهاند سیلی سخت و محکمی را به دشمنان وارد کنند؛ چنان که بارها و در کنار اقتدار دفاعی کشور، سپاه پاسداران اسلام نیز درس عبرتی به جبهه معاند داد و این روند ادامه خواهد داشت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور پرشور دانشآموزان در ۱۳ آبان، این روز را نماد سیلی کوبنده نسل جدید در کنار اقتدار موشکی ایران و حملات کوبنده سپاه بر دشمنان دانست و تأکید کرد: روحیه مقاومت و شهادت همچنان عامل اصلی شکست توطئههای استکبار است.
وی تهدید اصلی امروز را جنگ رسانهای و تحریف روایتها توسط دشمن دانست و یادآور شد: دشمن تلاش میکند در فضای تبلیغاتی و رسانهای حقیقت را وارونه نشان دهد. او بارها این روش را آزموده و باز هم شکست خواهد خورد.
کاظمی ضمن برشمردن فرهنگ شهادت و پیوند با ارزشهای اسلامی، عمدهترین سرمایه جوانان را ارتباط معنوی مستمر با خداوند از طریق قرآن و نماز معرفی کرد و افزود: امداد الهی و ارتباط با خداوند منان از بالاترین سیره شهدا بود و نسل نو اگر این پیوند را حفظ کند، هویت و امنیت معنویاش تضمین خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: توفیق ادامه مسیر شهدا بزرگترین سعادت است. باید با ارتباط عمیق با قرآن و نماز و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، قدردان نعمت نظام اسلامی و شهدای عزیزمان باشیم تا شرمنده آنان و خانوادههایشان نشویم.
وی با اشاره مستقیم به شاخصهای زندگی شهدا، زندگی همراه با قرآن، نماز، ولایتمداری، سادهزیستی و عمل به آموزههای معنوی را تنها مسیر دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی دانست و با هشدار نسبت به بیتوجهی به این معیارها، افزود: اگر با قرآن و نماز ارتباط نداشته باشیم، خبری از سعادت نیست؛ مسیر شهدا همواره از راه عمل به دستورهای قران و ولایتمداری گذشته است.
کاظمی با بهرهگیری از فضای همدلی، هوشمندی و انسجام، بر اهمیت نقش بیبدیل رهبری مقام معظم رهبری تأکید کرد و یادآور شد: نعمت بزرگ نظام جمهوری اسلامی و رهبری کمنظیر رهبر معظم انقلاب را باید بیشتر قدر بدانیم. وحدت، انسجام و یکدلی، راز پیروزی ما مقابل همه تهدیدات دشمن است.
وزیر آموزش و پرورش خطاب به مسئولان، معلمان و نسل جوان، اظهار کرد: همه ما باید خود را با شاخصهای راه شهدا بسنجیم ولایتمداری، صداقت، نماز اول وقت و سادهزیستی. اگر هرکس اصلاح را از خود آغاز کند، جامعه در مسیر شهدا قرار میگیرد و پیروزی همچنان تداوم خواهد یافت.