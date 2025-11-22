به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: تیم عملیات کلانتری ۱۳۸ جنت آباد در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی، یک نفر فروشنده مواد مخدر سابقه دار را شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی پلیسی محدوده فعالیت متهم شناسایی شده و در حین فروش مواد رویت، که بلافاصله دستگیر و در ادامه ماموران در بازرسی از مخفیگاه وی موفق شدند حدود ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و تریاک را که آماده فروش بود، کشف کنند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم به جرم خود مبنی بر فروش مواد مخدر اعتراف و به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ محمد افشار در ادامه افزود: پلیس در هر شرایطی در مقابله با سوداگران مرگ و جلوگیری از آسیب‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.