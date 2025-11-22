در راستای سیاست‌های جهش تولید و نوسازی تجهیزات کشاورزی، ۱۸۸ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون در استان یزد اختصاص یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، در چارچوب سیاست‌های جهش تولید و با هدف ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، ۱۸۸ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون به استان یزد تخصیص یافت.

نوری‌زاده، معاون اعتبارات بانک کشاورزی استان یزد در این‌باره گفت: این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۴ تا ۵ ساله و نرخ ۲۳ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

به گفته او، این بسته حمایتی با هدف مکانیزه‌کردن ماشین‌آلات کشاورزی و نوسازی، بهسازی و تجهیز واحد‌های تولیدی از جمله مرغداری‌ها، دامداری‌ها، گلخانه‌ها و همچنین تغییر سیستم‌های گرمایشی اختصاص یافته است.

شیخعلیشاهی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز با اشاره به نحوه پرداخت مبالغ گفت: میزان تسهیلات براساس پیش‌فاکتور ارائه‌شده از سوی بهره‌بردار تعیین می‌شود؛ به‌طوری که ۶۰ درصد هزینه از سوی بانک کشاورزی و ۴۰ درصد به‌عنوان آورده توسط بهره‌بردار تأمین خواهد شد.



وی تأکید کرد: مکانیزاسیون واحد‌های تولیدی علاوه بر افزایش راندمان تولید، سبب صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف انرژی خواهد شد و نقش مهمی در بهبود کیفیت و سرعت فرآیند‌های تولید دارد.



متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها از شرایط و مدارک مورد نیاز مطلع شده و مراحل ثبت درخواست خود را انجام دهند.