در راستای سیاستهای جهش تولید و نوسازی تجهیزات کشاورزی، ۱۸۸ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون در استان یزد اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، در چارچوب سیاستهای جهش تولید و با هدف ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی، ۱۸۸ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون به استان یزد تخصیص یافت.
نوریزاده، معاون اعتبارات بانک کشاورزی استان یزد در اینباره گفت: این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۴ تا ۵ ساله و نرخ ۲۳ درصد به متقاضیان پرداخت میشود.
به گفته او، این بسته حمایتی با هدف مکانیزهکردن ماشینآلات کشاورزی و نوسازی، بهسازی و تجهیز واحدهای تولیدی از جمله مرغداریها، دامداریها، گلخانهها و همچنین تغییر سیستمهای گرمایشی اختصاص یافته است.
شیخعلیشاهی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز با اشاره به نحوه پرداخت مبالغ گفت: میزان تسهیلات براساس پیشفاکتور ارائهشده از سوی بهرهبردار تعیین میشود؛ بهطوری که ۶۰ درصد هزینه از سوی بانک کشاورزی و ۴۰ درصد بهعنوان آورده توسط بهرهبردار تأمین خواهد شد.
وی تأکید کرد: مکانیزاسیون واحدهای تولیدی علاوه بر افزایش راندمان تولید، سبب صرفهجویی قابلتوجه در مصرف انرژی خواهد شد و نقش مهمی در بهبود کیفیت و سرعت فرآیندهای تولید دارد.
متقاضیان برای دریافت این تسهیلات میتوانند با مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها از شرایط و مدارک مورد نیاز مطلع شده و مراحل ثبت درخواست خود را انجام دهند.