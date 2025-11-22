مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، از عکاسان این استان دعوت کرد تا آثار خود را برای حضور در دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» تا تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۴ ارسال کنند.

سوم آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این جشنواره در چندین محور اصلی، از جمله روابط عاطفی میان جوانان و خانواده، نقش جوانان در ایجاد نشاط و امید در جامعه، جایگاه مادران در ارتقای سلامت جامعه جوان، مراسم ازدواج در شهر‌ها و روستاها، موفقیت‌های ملی و بین‌المللی جوانان ایرانی و نقش جمعیت جوان در فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شود.

بخش‌های جشنواره شامل:

بخش اصلی: عکاسی با دوربین حرفه‌ای.

بخش موبایل: عکاسی با تلفن همراه.

جهان جوان: با تمرکز بر تصویر نقش‌آفرینی جوانان کشور‌های دیگر در ساختن آینده جهان.

بخش ویژه: با عنوان «زعفران، گرمابخش خانواده‌های ایرانی» که هم با دوربین و هم با موبایل قابل شرکت است.

نحوه ارسال آثار و زمان‌بندی:

تمامی متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی www.iranjavanth.com ارسال کرده و اخبار تکمیلی را نیز از همین پایگاه دنبال کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار: ۳ آذر ۱۴۰۴ (این مهلت غیرقابل تمدید است).

اعلام اسامی راه‌یافتگان: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ از طریق وب‌سایت جشنواره.

برگزاری نمایشگاه: ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه.

این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تمامی جوانان و هنرمندان عکاس است تا نگاه خود را به جامعه و نقش پویای جوانان در آن به تصویر بکشند.